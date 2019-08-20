Літак із Китаю здійснив екстрену посадку в Казахстані

Літак авіакомпанії Scat, який прибув з китайської Санії в Нур-Султан, був змушений здійснити екстрену посадку.

Про це повідомили в Комітеті державіації Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану на сторінці в Facebook.

"Сьогодні рейс VSV464 авіакомпанії Scat тип повітряного судна B757 за маршрутом Санія (Китай)-Нур-Султан о 16:58 здійснив екстрену посадку", - заявили в Комітеті.

За попередньою інформацією диспетчерської служби аеропорту Санія на злітно-посадковій смузі виявлені фрагменти гуми, за попередніми даними в результаті наїзду на невідомий предмет стався поріз верхнього шару задніх коліс лівої основної стійки шасі.

Авіакомпанією Scat відпрацьовані дії з наземними службами аеропорту Нур-Султан по забезпеченню безпечної посадки ПС.

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Посадка здійснена благополучно.

Зазначається, що всього на борту було 234 пасажири і 7 членів екіпажу.

Розпочато розслідування комісією управління з розслідування авіаційних подій та інцидентів МІІР РК.

Як повідомлялося, літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, що летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.