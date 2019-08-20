Літак Air France здійснив екстрену посадку в Люксембурзі

Літак Airbus A319 французької авіакомпанії Air France, який летів з Москви до Парижа, здійснив екстрену посадку в Люксембурзі.

Про це повідомляє портал Aviation24.

“20 серпня Airbus A319 компанії Air France здійснював рейс AF1145 з московського аеропорту Шереметьєво й до аеропорту ім. Шарля де Голля у Парижі. Екіпаж повідомив про надзвичайну ситуацію й вирішив переправити літак до люксембурзького аеропорту”, - йдеться у повідомленні.

Пізніше у компанії повідомили, що екстрена посадка була здійснена як запобіжний захід після повідомлення про тривогу.

В Air France додали, що літак нормально приземлився, і новий виліт очікується після перевірки повітряного судна.

Як повідомлялося 16 серпня, кількість осіб, які звернулися до лікарів у результаті аварійної посадки А321 в Підмосков'ї, зросла до 74, з них 19 дітей.