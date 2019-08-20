У Раді Європи підтримують якнайшвидше проведення

У Раді Європи підтримують якнайшвидше проведення "нормандського саміту"

Укрінформ
У Раді Європи вітають та підтримують наміри президента Франції Еммануеля Макрона відновити "нормандський формат" та провести саміт упродовж найближчих тижнів.

Про це написав у Twitter речник РЄ Даніель Холтген, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Президент Макрон і президент Путін обговорюють відновлення переговорів щодо України впродовж "тижнів". Дуже добра новина. Рада Європи і генеральний секретар Ягланд повністю підтримують цей процес", - заявив речник РЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня президент Франції Макрон під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним висловив сподівання та намір провести саміт у "нормандському форматі" впродовж найближчих тижнів.

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