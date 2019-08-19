“Нормандський” саміт може відбутися найближчими тижнями - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається домовитися про проведення Нормандської зустрічі на рівні чотирьох лідерів у найближчі тижні.

Про це президент Франції заявив пресі на початку зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок у резиденції Брегансон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми утрьох – президент Зеленський і канцлер Меркель обговорили можливість провести новий саміт у Нормандському форматі у найближчі тижні», - заявив Макрон.

Він пояснив, що на сьогодні обговорення можливості переговорів у Нормандському форматі проходить за нових обставин, які пов'язані з позицією Президента України Володимира Зеленського.

«Президент Зеленський ухвалив деякі короткотермінові рішення. Ми їх обговоримо та обміняємося нашими розуміннями відносно цих рішень. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху за найближчі дні та тижні, щоб створити нову динаміку згідно з тим, що визначено у Мінську. Це дозволить нам продуктивно рухатися вперед», - заявив французький лідер.

Як він наголосив, «нормандський» саміт може відбутися, якщо будуть підготовлені дієві рішення про спільні дії.

За словами президента Франції, упродовж декількох днів дипломатичні радники почнуть готувати цей саміт.

Читайте також: Макрон приймає Путіна у резиденції на півдні Франції

Макрон також додав, що Франція і Росія мають розбіжності у позиціях відносно України.

У свою чергу, Путін вкотре почав говорити про компроміс для досягнення результату у Нормандському форматі, для чого Україна повинна надати особливий статус Донбасу.

Він також заявив, що поінформує Макрона про останні телефонні розмови з Президентом України.