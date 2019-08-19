Макрон приймає Путіна у резиденції на півдні Франції

Президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Путін прибув до резиденції, яка розташована на невеликому острові, на вертольоті, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За програмою робочого візиту, сторони спочатку зроблять заяви для представників ЗМІ.

Далі делегації візьмуть участь у робочій вечері та проведуть переговори.

У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у нормандському форматі, чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.