Макрон і Меркель обговорять Brexit із британським прем'єром

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня проведуть зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Франції Макрон прийме Джонсона у четвер, 22 серпня, у Єлисейському палаці у форматі робочої вечері. Сторони обговорять Brexit, а також кризові ситуації у Сирії та навколо Ірану.

Напередодні у середу з британським прем'єром у Берліні планує зустрітися канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Це будуть перші європейські міжнародні візити Джонсона після обрання прем'єр-міністром. Як наголошує Джонсон, Велика Британія вийде з Євросоюзу 31 жовтня, незалежно від того, чи укладуть сторони угоду про умови Brexit, або таких домовленостей не буде.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок президент Франції Макрон приймає у своїй літній резиденції на півдні країни президента Росії Путіна.