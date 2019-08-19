Макрон і Меркель обговорять Brexit із британським прем'єром
Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня проведуть зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це повідомляє Reuters.
Президент Франції Макрон прийме Джонсона у четвер, 22 серпня, у Єлисейському палаці у форматі робочої вечері. Сторони обговорять Brexit, а також кризові ситуації у Сирії та навколо Ірану.
Напередодні у середу з британським прем'єром у Берліні планує зустрітися канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Це будуть перші європейські міжнародні візити Джонсона після обрання прем'єр-міністром. Як наголошує Джонсон, Велика Британія вийде з Євросоюзу 31 жовтня, незалежно від того, чи укладуть сторони угоду про умови Brexit, або таких домовленостей не буде.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок президент Франції Макрон приймає у своїй літній резиденції на півдні країни президента Росії Путіна.