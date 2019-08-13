Путін і Макрон обговорять ситуацію в Україні

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає з візитом Францію, де обговорить з президентом країни Емманюелем Макроном ситуацію в Україні та продовження роботи в "нормандському форматі".

Про це сказав журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"19 серпня, дійсно, готується робочий візит президента Росії до Франції, це буде одноденний візит", - зазначив він.

"Теми очевидні - це двостороння російсько-французька співпраця, що має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми, ...це, звичайно ж, Україна і, звичайно, обговорять перспективи продовження роботи в "нормандському форматі", - додав представник Кремля.

Як повідомляв Укрінформ, за словами спецпредставника США з питань українських переговорів Курта Волкера, наступного тижня представники США, Німеччини та Франції проведуть черговий раунд консультацій щодо "нормандського формату". Волкер також підтвердив, що він знаходиться в тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутися наступного тижня.

7 серпня президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату".

Перед тим останнього разу в "нормандському форматі" зустрічалися радники зовнішньополітичних відомств країн - 13 липня в Парижі. Тоді вдалося домовитися про безстрокове припинення вогню з 21 липня. Режим тиші протримався недовго. Зокрема, 6 серпня під Павлополем російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.

"Нормандський формат" переговорів щодо України ("нормандська четвірка") існує з червня 2014 року. Тоді в ході святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери України, Росії, Франції та Німеччини вперше обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі.