Xinhua "атакувало" протести в Гонконзі на Twitter та Facebook - ЗМІ

Провідне китайське інформаційне агентство Xinhua було викрите на купівлі реклами у соцмережах Twitter і Facebook з метою пропаганди проти учасників протестів у Гонконзі.

Про це повідомляє Gizmodo.

"Xinhua" проплатила 5 видів рекламних публікацій у Facebook, які поширюються з 18 серпня. Одна з них адресована, зокрема, Ненсі Пелосі — голові Палати представників Конгресу США, яка критикувала дії влади. У публікації йдеться про те, як австралієць, що застряг в аеропорту Гонконгу, радить Пелосі прилетіти туди і "подивитися, як насправді йдуть справи", — йдеться в повідомленні.

Також у рекламних постах у Facebook Xinhua твердить, що економіка Гонконгу страждає від дій демонстрантів, і закликає їх "покласти край жорстокості".

Ці куплені Xinhua промо-пости спрямовані переважно на іноземних читачів, щоб змінити їхню думку про ситуацію в Особливому адміністративному районі Гонконг, де вже 11 тижнів поспіль тривають масштабні акції протесту проти дій уряду КНР.

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Як повідомлялося, 9 червня 2019 року пройшла найбільша політична демонстрація в Гонконзі з моменту його переходу від британського до китайського правління в 1997 році в межах угоди "одна країна, дві системи", що гарантує особливу автономію, включаючи свободу зібрань, свободу преси й незалежну судову систему. "Громадянський фронт за права людини", який організував акцію, заявив про понад 1,3 мільйона учасників. Також демонстранти заблокували 2 головні автомагістралі в регіоні. Підставою для протестів стали зміни законодавства про екстрадицію на материковий Китай.