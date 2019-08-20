Twitter заблокував сотні китайських сторінок через Гонконг

У Twitter в ході внутрішнього розслідування виявили близько тисячі акаунтів, з яких публікували повідомлення, що дискредитують учасників протестів у Гонконгу.

Про це повідомляє DW.

"Мережа мікроблогів Twitter виявила організовану з Китаю масштабну онлайн-кампанію з дискредитації протестів у Гонконгу. Як повідомили представники Twitter у блозі компанії, в результаті інтенсивних внутрішніх розслідувань вдалося виявити 936 акаунтів, які використовувалися, аби "координовано сіяти політичний розбрат у Гонконгу", ставлячи під сумнів законність протестів та їхні основні політичні вимоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що увагу фахівців компанії привернули групи акаунтів, користувачі яких "в координованій манері" реагували на події в Гонконгу. Оскільки Twitter у Китаї заблокований, доступ до багатьох акаунтів здійснювався з віртуальних приватних мереж (VPN). Крім того, в деякі акаунти заходили користувачі зі спеціально розблокованих IP-адрес у материковій частині Китаю.

У публікаціях, викладених у мережу від імені користувачів цих акаунтів, протестувальники в Гонконгу звинувачувалися в насильстві й вандалізмі. Як зазначають працівники Twitter, близько 200 тисяч підозрілих акаунтів були заблоковані ще до того, як вони стали активно працювати за змальованою схемою.