Придушення Пекіном протестів у Гонконгу може зірвати торговельні переговори — Трамп

Президент США Дональд Трамп застерігає китайську владу від застосування сили стосовно учасників демократичних протестів у Гонконзі.

Про це повідомляє DW.

Придушення протесту, подібне подіям тридцятирічної давнини на площі Тяньаньмень, негативно позначиться на торговельних переговорах між КНР і США, заявив глава Білого дому в неділю.

Однак, наголосив Трамп, він вірить у здатність голови КНР Сі Цзіньпіна вирішити цей конфлікт мирним шляхом. 18 серпня Трамп написав у Twitter, що переговори США з Китаєм проходять "дуже добре".

Сотні тисяч людей вийшли в неділю на вулиці Гонконгу попри погрози з Пекіна, які останнім часом стають все серйознішими. На початку серпня уряд КНР стягнув на кордон з автономією броньовану техніку, назвавши це військовими навчаннями.

У 1989 році демонстрації демократичного руху, що відбувалися на площі Тяньаньмень у Пекіні, були жорстоко придушені урядовими військами. Точна кількість жертв цієї акції донині не відома. За різними оцінками, вона становить від кількох сотень до тисячі загиблих.

Фото: The White House