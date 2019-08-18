У Гонконгу на демонстрацію вийшли 1,7 мільйона осіб — організатори

На демонстрацію в Гонконгу у неділю, 18 серпня, вийшло 1,7 мільйона людей.

Такі дані повідомляють організатори, передає CNN.

“За оцінкою організаторів протесту Civil Human Rights Front, сьогодні вийшли 1,7 мільйона людей на масштабну демонстрацію”, - йдеться у повідомленні.

Водночас як зазначає видання South China Morning Post, у поліції заявляють про 128 тисяч демонстрантів.

Раніше повідомлялося, що черговий марш протесту в Гонконгу проходить попри сильний дощ.

Масові протести розпочалися в Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєні злочинів на материкову частину Китаю.

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Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.