Десятки тисяч людей знову вийшли на протестну ходу у Гонконгу
Про це повідомляє CNN.
“Десятки тисяч людей зібралися в гонконгському парку імені Вікторії з парасольками через сильний дощ. Люди почали рухатися з парку в бік найближчих доріг”, - йдеться у повідомленні.
Організатори закликали правоохоронців відкрити більше доріг, аби не було давки.
Раніше в акції на підтримку правоохоронців, яка відбулася у Гонконгу в суботу, взяли участь, за різними оцінками, від ста тисяч до пів мільйона людей.
Як повідомлялося, масові протести почалися в Гонконгу в першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видавати підозрюваних у скоєні злочинів на материкову частину Китаю.
Коли влада Гонконгу відмовилася від внесення поправок, демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією надмірно жорстких методів проти учасників протестів, а також відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем.
Фото: CNN