У Гонконгу відбувся масштабний мітинг на підтримку поліції

В акції на підтримку правоохоронців, яка відбулася у Гонконгу в суботу, взяли участь, за різними оцінками, від ста тисяч до пів мільйона людей.

Про це повідомляє HKFP.

"Тисячі демонстрантів зібралися в парку Тамар, демонструючи підтримку діям поліції Гонконгу", - йдеться у повідомленні.

На початку заходу зі сцени показали десятихвилинний відеоролик з кадрами нападів на працівників правоохоронних органів, а також затримань під час протестних акцій, що проходять у Гонконгу протягом останніх місяців.

У натовпі мітингувальників майоріли прапори КНР. Зі сцени виступили кілька відомих пропекінських діячів Гонконгу, зокрема, депутати Елізабет Кват і Старрі Лі, а також колишній міністр юстиції Елсі Леун.

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Організатором мітингу виступила пропекінська Острівна федерація Гонконгу. У ній заявили, що до акції, яка тривала менше ніж годину, долучилися 476 тисяч осіб. Поліція оцінила кількість учасників на рівні 108 тисяч осіб.

Як повідомляв Укрінформ, посол КНР у Британії Лю Сяомінг заявив, що китайський уряд "не сидітиме склавши руки та не спостерігатиме" у разі загострення кризи в Гонконгу, де вже протягом двох місяців тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.

Photo: Apple Daily