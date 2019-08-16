Берлін закликає Гонконг і Китай до діалогу

Берлін закликає обидві сторони протистояння в Китаї – Пекін і Гонконг – шукати мирного рішення ситуації.

Таку позицію канцлера ФРГ Ангели Меркель передав її речник Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Має бути зроблене все, аби не допустити насильства та знайти рішення в рамках діалогу», - процитував Зайберт главу уряду ФРН.

У Берліні нагадують, що в спеціальному адміністративному районі КНР діє Основний закон від 1997 року, у якому закріплені певні свободи для жителів регіону. Це китайський закон, і слід очікувати, що Пекін не буде ставити його під сумнів. Водночас рішення уряду Гонконгу про скасування закону про видачу осіб материковому Китаю в Берліні вважають добрим знаком, хорошим першим кроком почути голоси демонстрантів, який має посилити довіру в силу права.

Зайберт зазначив також, що в Німеччині знають Китай як «відповідального гравця на міжнародній арені» та мають з КНР плідну співпрацю в багатьох сферах.

Очікується, що на початку вересня канцлер Ангела Меркель здійснить візит до КНР.

Як повідомлялося, за кілька кілометрів від кордону Гонконгу зосереджена велика кількість бронетехніки і китайських воєнізованих формувань. Про це свідчать знімки супутника.

У середу журналісти телеканалу CNN побачили представників Народної озброєної поліції (PAP) у формі зі щитами і кийками на стадіоні в Шеньчжені, де проходить межа Гонконгу з іншим Китаєм.

У Гонконзі вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення домовленостей зі США з торгівлі Китай повинен проявити гуманність до Гонконгу.