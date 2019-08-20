Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони

Група зловмисників з Росії, якою керував відставний полковник ВМФ, викрала в турецькому Мармарисі яхту вартістю 2 млн доларів.

Одного з викрадачів уже затримали у Москві, повідомляє Deniz Gazete.

«У Мармарисі було вкрадено яхту Ghost 3, яка коштує 2 млн доларів. Групою, що вчинила викрадення, керував відставний полковник Військово-морських сил РФ Олег Попілов. Одного учасника угруповання затримано в Москві», - пише видання.

Зазначається, що 13 липня двоє громадян РФ орендували яхту на тиждень. Але представники чартерної компанії повідомили, що судно в порт не повернулося. Пізніше стало відомо, що воно залишило територіальні води Туреччини, а пристрій електронної системи стеження було знято та прилаштовано до іграшкового човна. Поки він курсував у затоках Мармарису, яхта вже відбула у невідомому напрямку.

Поліції та представникам Інтерполу, куди звернулася компанія, що здавала яхту в оренду, вдалося встановити, що викрадення було здійснене групою з восьми осіб. Кілька зловмисників прибули до міста Даламана, де зупинилися в готелях. Контракт оренди укладали два чоловіки та дві жінки, які 13 липня сіли на яхту, перемістилися на ній в сусідню бухту та зійшли на берег, оселившись у готелі.

16 липня яхта залишила територіальні води Туреччини, а особи, які брали її напрокат, вилетіли до Москви.

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Як повідомило видання Milliyet, поліції вдалося встановити, що банду очолював колишній полковник Військово-морського флоту РФ Олег Попілов. Група діяла в Середземному морі протягом останніх чотирьох років. Торік вони вкрали 49 яхт, цьогоріч – 37, лише шість із них були знайдені. Зловмисники діяли одним і тим самим методом, що й при викраденні Ghost 3. Загалом із Туреччини було викрадено 16 яхт.

Зазначається, що в Москві було арештовано учасника цієї групи Анатолія Шутова. Решту злочинців оголосили в міжнародний розшук.