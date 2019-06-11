Найдорожчу картину у світі знайшли на яхті саудівського принца

Картина «Спаситель світу» Леонардо да Вінчі знайшлася на яхті саудівського принца.

Полотно Леонардо да Вінчі знаходиться на судні Serene – повідомив портал Artnet з посиланням на джерела, які керували перевезенням.

«Раніше паризький Лувр і філія художнього музею в Об'єднаних Арабських Еміратах забили тривогу через те, що місцезнаходження твору мистецтва було невідоме», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що полотно буде перебувати на яхті, поки влада Саудівської Аравії не побудує культурний центр, де воно буде експонуватися.

Газета The New York Times у березні повідомила про зникнення картини після продажу на аукціоні Christie's в 2017 році. Полотно з колекції російського бізнесмена Дмитра Риболовлєва продали за рекордні 450 мільйонів доларів.

Видання зазначало, що полотно планували виставити у філії Лувра в Абу-Дабі, але цього не сталося.

«Спаситель світу» - картина Леонардо да Вінчі, яку тривалий час вважали втраченою. Її замовником зазвичай називають короля Франції Людовіка XII.

Фото: christie's Images Ltd., Carl Court / Getty Images