Площу перед посольством РФ у Празі хочуть назвати на честь Нємцова

У столиці Чехії збирають підписи під петицією, що пропонує перейменувати площу перед посольством РФ на честь убитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це повідомляє Радіо Прага.

"У Празі триває збір підписів під петицією за перейменування площі "Під каштанами", де розміщується посольство Росії. Її пропонується назвати ім'ям російського політика Бориса Нємцова, убитого в Москві у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

За словами авторів петиції, перейменування площі на честь загиблого політика означатиме, що Чеська Республіка декларує свою причетність до справи захисту прав людини та демократії у світі.

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Ініціатори перейменування площі вже зверталися з цією пропозицією до мерії Праги. Однак адміністрація попереднього мера Адріани Крначової ідею не підтримала. Повторно пропозицію про перейменування було подано новому голові чеської столиці Зденеку Гржибу.