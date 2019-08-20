У Канаді в річку вилилося 40 тисяч тонн нафти

Унаслідок пошкодження нафтопроводу, близько 40 тис. тонн нафти потрапило до річки, яка постачає питну воду Едмонтону, столиці канадської провінції Альберта.

Про це заявили у корпорації "Bonterra", на підприємстві якої сталась аварія.

Зазначається, що розлив трапився за 25 км на південь від містечка Дрейтон-Веллі. Нафта забруднила річку Вошаут. Вона впадає у річку Північний Саскачеван, що є головним ресурсом питної води для Едмонтона, населення якого перевищує 900 тисяч осіб.

У "Bonterra" запевнили, що вжили всіх запобіжних заходів, аби не допустити забруднення водойм поза річкою Вошаут.

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"До подолання наслідків інциденту залучені всі наявні ресурси, які не згортатимуться, поки не завершиться очищення води", - наголосили у компанії.

Очікується, що очисні роботи триватимуть іще три тижні.

За інформацією Агентства регулювання енергетики Альберти, розлив нафти не становить загрози для тваринного світу.