США випробували ракету середньої дальності вперше після виходу з договору
Про це інформує міністерство оборони США, передає кореспондент Укрінформу.
"Міністерство оборони США здійснило льотне випробування конвенційно конфігурованої крилатої ракети наземного базування на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.
У Пентагоні розповіли, що ракета успішно вийшла з наземної пускової установки та точно уразила ціль після більш ніж 500 кілометрів польоту.
"Зібрані дані та висновки з випробувань нададуть міноборони США змогу надалі розвивати свої спроможності у (ракетному класі - ред.) середньої дальності", - додали у відомстві.
Ця подія стала першим випробуванням у США ракети такого класу після 2 серпня, коли Вашингтон офіційно вийшов з американо-російського Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, укладеного в 1988 році.
Сполучені Штати поклали відповідальність за припинення дії договору на Росію. Своєю чергою МЗС РФ заявив, що угода перестала діяти "за ініціативою американської сторони".