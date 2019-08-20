США випробували ракету середньої дальності вперше після виходу з договору

Міноборони США успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.

Про це інформує міністерство оборони США, передає кореспондент Укрінформу.

"Міністерство оборони США здійснило льотне випробування конвенційно конфігурованої крилатої ракети наземного базування на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні розповіли, що ракета успішно вийшла з наземної пускової установки та точно уразила ціль після більш ніж 500 кілометрів польоту.

"Зібрані дані та висновки з випробувань нададуть міноборони США змогу надалі розвивати свої спроможності у (ракетному класі - ред.) середньої дальності", - додали у відомстві.

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Ця подія стала першим випробуванням у США ракети такого класу після 2 серпня, коли Вашингтон офіційно вийшов з американо-російського Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, укладеного в 1988 році.

Сполучені Штати поклали відповідальність за припинення дії договору на Росію. Своєю чергою МЗС РФ заявив, що угода перестала діяти "за ініціативою американської сторони".