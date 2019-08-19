Путін вперше прокоментував вибух на полігоні під Архангельськом

Путін вперше прокоментував вибух на полігоні під Архангельськом

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін запевнив, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону після аварії на полігоні під Сєверодвінськом в Архангельськії області немає; за його словами, ситуація знаходиться під повним контролем.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на заяви Путіна перед початком переговорів з президентом Франції Емманюелєм Макроном.

"Ніякої загрози там немає, і ніякого підвищення фону там теж не існує. Туди відправлено було експертів, в тому числі незалежних експертів, які контролюють зараз ситуацію. У всякому разі, я ці доповіді отримую, отримую доповіді наших експертів, і військових експертів, і цивільних - ми серйозних змін там не бачимо ", - сказав Путін.

Водночас Путін зазначив, що приймаються превентивні заходи, "щоб не було жодних несподіванок". Він також повідомив, що всі загиблі і постраждалі в результаті аварії на полігоні під Сєверодвінськом будуть представлені до держнагород.

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Як повідомлялося, вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєверодвінська Архангельської області зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення Міноборони Росії про те, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєверодвінська стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна, є загиблі.

Потім "Росатом" повідомив про загибель п'яти співробітників держкорпорації і уточнив, що вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Після того, що сталося, було заборонено на місяць судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якому проходили випробування.

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Президент США Дональд Трамп в Twitter повідомив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета "Буревісник", яку НАТО називає Skyfall.

Фото: news.21.by

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