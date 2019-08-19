Путін вперше прокоментував вибух на полігоні під Архангельськом

Президент РФ Володимир Путін запевнив, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону після аварії на полігоні під Сєверодвінськом в Архангельськії області немає; за його словами, ситуація знаходиться під повним контролем.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на заяви Путіна перед початком переговорів з президентом Франції Емманюелєм Макроном.

"Ніякої загрози там немає, і ніякого підвищення фону там теж не існує. Туди відправлено було експертів, в тому числі незалежних експертів, які контролюють зараз ситуацію. У всякому разі, я ці доповіді отримую, отримую доповіді наших експертів, і військових експертів, і цивільних - ми серйозних змін там не бачимо ", - сказав Путін.

Водночас Путін зазначив, що приймаються превентивні заходи, "щоб не було жодних несподіванок". Він також повідомив, що всі загиблі і постраждалі в результаті аварії на полігоні під Сєверодвінськом будуть представлені до держнагород.

Як повідомлялося, вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєверодвінська Архангельської області зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення Міноборони Росії про те, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєверодвінська стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна, є загиблі.

Потім "Росатом" повідомив про загибель п'яти співробітників держкорпорації і уточнив, що вибух стався на морській платформі під час випробування ракети з радіоізотопним джерелом живлення. Після того, що сталося, було заборонено на місяць судноплавство на ділянці Двінської затоки Білого моря, на якому проходили випробування.

Президент США Дональд Трамп в Twitter повідомив, що в Архангельській області вибухнула крилата ракета "Буревісник", яку НАТО називає Skyfall.

Фото: news.21.by