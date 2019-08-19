У Барселоні пограбували посла Афганістану
Укрінформ
У Барселоні група молодих людей оточила, а потім пограбувала посла Афганістану в Іспанії.
Про це повідомляє Teller Report.
«Крадіжка сталася близько 21:40 (за місцевим часом – ред.) на вулиці Лаетана у столиці Каталонії», - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався у неділю, 18 серпня.
Зловмисники викрали у дипломата годинник. Окрім того, йому травмували ногу.
Поліцейські розслідують акт пограбування з насильством. Наразі не повідомляється, чи вдалося затримати когось з нападників.
Фото: ЕРА