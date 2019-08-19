У Барселоні пограбували посла Афганістану

У Барселоні група молодих людей оточила, а потім пограбувала посла Афганістану в Іспанії.

Про це повідомляє Teller Report.

«Крадіжка сталася близько 21:40 (за місцевим часом – ред.) на вулиці Лаетана у столиці Каталонії», - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у неділю, 18 серпня.

Зловмисники викрали у дипломата годинник. Окрім того, йому травмували ногу.

Читайте також: Мер Амстердама обурилася підвищеною увагою ЗМІ до інциденту за участі її сина

Поліцейські розслідують акт пограбування з насильством. Наразі не повідомляється, чи вдалося затримати когось з нападників.

Фото: ЕРА