Мер Амстердама обурилася підвищеною увагою ЗМІ до інциденту за участі її сина

Мер Амстердама Фемке Галсема обурилася підвищеною увагою ЗМІ до арешту її неповнолітнього сина за участь у крадіжці.

У своєму листі до мешканців Амстердама, який цитує NOS, мер визнала, що її син порушив закон і йому доведеться нести відповідальність.

Але водночас Галсема незадоволена активністю De Telegraaf у висвітленні цієї події, бо на її думку, інформація про іншого п'ятнадцятирічного хлопчика не була б цікавою журналістам в подібних випадках.

15-річного сина мера Амстердама заарештували минулого місяця. За повідомленнями De Telegraaf, це сталося після “збройної крадіжки”. Втім, Галсема та адвокат наполягають, що це було “поведінкою підлітків, не більше того”. А закиди щодо пограбування і володіння зброєю, на їхню думку, є сильно перебільшеним.

Мер пояснила, що у липні її п'ятнадцятирічний син з друзями “знайшли занедбаний, покинутий човен, залізли в нього. Там вони знайшли старі вогнегасники, які вони витягли і розпорошили”. Після затримання бешкетників поліція знайшла два ножі у човні, в який лазили підлітки. Також повідомлятися, що син мера та ще один хлопець після цього інциденту, нібито, намагалися втекти.

"З сьогоднішнього дня всі знають, що він зробив. Друзі, родина, вчителі. До прийняття рішення суду De Telegraaf засудив його на першій сторінці за злочин, який він не вчинив", - наголосила мер у своєму листі.

Вона певна, що її син не заслуговує на публічне покарання.

"Я заслуговую на те, щоб мене перевіряли кожен день і маю нести відповідальність. Це частина моєї роботи. Мій син - звичайний амстердамський хлопчик, який дійсно припустився помилки, яку повинен виправити. Він не заслуговує на додаткове публічне покарання лише тому, що він мій син”, - наголосила вона.

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Мер Амстердама також зазначила, що це питання було передано прокурору в Гарлемі, щоб запобігти конфлікту інтересів.