Потужний вихор в Амстердамі налякав мешканців і туристів
Відео
Укрінформ
Центром Амстердама у п'ятницю ввечері пройшовся сильний вихор, зненацька заскочивши мешканців та туристів.
Про це повідомляє Nl Times.
Інформації про поранених чи постраждалих не надходило, лише кілька повідомлень про пошкодження.
Estàs començant a sopar al port d' #Amsterdam i el que menys t'esperes és trobar-te amb un #Tornado ! #extremeweather— oscar (@nepotes) 9 серпня 2019 р.
©️Carles Roca pic.twitter.com/yIGUvfaKFX
Відео виклали у соцмережі очевидці.
Amsterdam. Strong wind. Horrible! pic.twitter.com/RwXzs3PPD6— 다유아빠 종철 (@rodman8099) 9 серпня 2019 р.
Windhoos boven CS Amsterdam vanavond even na 9 uur. Credits aan Reinoud Nijhuis @Weerplaza @weeronline @RTL4 @GerritHiemstra @KNMI #windhoos #amsterdam pic.twitter.com/DnMglMRvqh— Ineke (@Ineke_H) 9 серпня 2019 р.