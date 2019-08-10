Потужний вихор в Амстердамі налякав мешканців і туристів

Центром Амстердама у п'ятницю ввечері пройшовся сильний вихор, зненацька заскочивши мешканців та туристів.

Про це повідомляє Nl Times.

Інформації про поранених чи постраждалих не надходило, лише кілька повідомлень про пошкодження.