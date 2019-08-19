Світові лідери повинні забезпечити захист гуманітарних працівників - Гутерреш

Світові лідери повинні забезпечити захист гуманітарних працівників - Гутерреш

Відео
Укрінформ
Гуманітарні працівники мають бути захищені згідно з міжнародним правом, адже вони ризикують щодня власними життями, аби рятувати та поліпшувати життя інших. 

Про це генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів у відео, оприлюдненому у Twitter з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. 

«У цей день ми вшановуємо гуманітарних працівників у всьому світі, які ризикують власними життями, аби врятувати та покращити життя інших», - заявив генсек. 

Він зауважив, що цьогоріч особлива увага приділена жінкам, які працюють у гуманітарних місіях, допомагаючи мільйонам людей. 

«Гуманітарні працівниці завжди на передовій», - наголосив Гутерреш і закликав посилити роль жінок у гуманітарних операціях. 

«Світові лідери та сторони конфліктів повинні забезпечити захист гуманітарних працівників і працівниць від будь-якої небезпеки, як це передбачає міжнародне право», - зазначив генсек ООН

Він констатував, що у світі не припиняються серйозні порушення гуманітарного права, які «мають бути розслідувані, а винні мусять бути притягнутими до відповідальності». 

Читайте також: Генсек ООН розповів про “кризу навчання” та закликав реформувати освіту

«У Всесвітній день гуманітарної допомоги, як і в інші дні, ми стоятимемо на захисті гуманітарних працівників та працівниць у всьому світі», - підсумував генеральний секретар. 

Всесвітній день гуманітарної допомоги ООН відзначається 19 серпня. Цьогоріч організація запустила кампанію «24 історії», метою якої є розповісти загалові про гуманітарних працівниць, які допомагають нужденним у зонах конфлікту в усьому світі. Напередодні ООН розповсюдила 24 відеоролики, кожен з яких знайомить з однією із жінок, котрі працюють у гуманітарних місіях у різних кутках планети. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-