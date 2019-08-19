Світові лідери повинні забезпечити захист гуманітарних працівників - Гутерреш

Гуманітарні працівники мають бути захищені згідно з міжнародним правом, адже вони ризикують щодня власними життями, аби рятувати та поліпшувати життя інших.

Про це генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів у відео, оприлюдненому у Twitter з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.

«У цей день ми вшановуємо гуманітарних працівників у всьому світі, які ризикують власними життями, аби врятувати та покращити життя інших», - заявив генсек.

Aid workers around the world put themselves at risk to help save and improve the lives of others.



On #WorldHumanitarianDay and every day, we must ensure that they are protected from harm, as required by international law. pic.twitter.com/Df8Om4Pefr — António Guterres (@antonioguterres) 19 серпня 2019 р.

Він зауважив, що цьогоріч особлива увага приділена жінкам, які працюють у гуманітарних місіях, допомагаючи мільйонам людей.

«Гуманітарні працівниці завжди на передовій», - наголосив Гутерреш і закликав посилити роль жінок у гуманітарних операціях.

«Світові лідери та сторони конфліктів повинні забезпечити захист гуманітарних працівників і працівниць від будь-якої небезпеки, як це передбачає міжнародне право», - зазначив генсек ООН.

Він констатував, що у світі не припиняються серйозні порушення гуманітарного права, які «мають бути розслідувані, а винні мусять бути притягнутими до відповідальності».

«У Всесвітній день гуманітарної допомоги, як і в інші дні, ми стоятимемо на захисті гуманітарних працівників та працівниць у всьому світі», - підсумував генеральний секретар.

Всесвітній день гуманітарної допомоги ООН відзначається 19 серпня. Цьогоріч організація запустила кампанію «24 історії», метою якої є розповісти загалові про гуманітарних працівниць, які допомагають нужденним у зонах конфлікту в усьому світі. Напередодні ООН розповсюдила 24 відеоролики, кожен з яких знайомить з однією із жінок, котрі працюють у гуманітарних місіях у різних кутках планети.