Іспанія готова прийняти судно Open Arms з сотнею мігрантів на борту

Глава уряду Іспанії Педро Санчес заявив про готовність країни прийняти судно Open Arms з більш як сотнею мігрантів, врятованих у Середземному морі.

Про це він написав у соцмережі Twitter у неділю, 18 серпня, повідомляє DW.

"Іспанія завжди реагувала на гуманітарні кризи. Необхідно знайти впорядковане та гуманне загальноєвропейське рішення на виклик, створений міграцією, з огляду на європейські цінності прогресу та гуманізму", - написав Санчес.

Він запропонував висадити мігрантів з Open Arms у порту Альхесірас, розташованому в Андалусії. Відразу після висадки нелегалів, окрім Іспанії, готові розподілити між собою Франція, Люксембург, Німеччина, Португалія та Румунія.

Утім, пропозицію Санчеса майже одразу відхилили в іспанській благодійній організації Proactiva Open Arms, що є власником судна. За словами речниці Open Arms, вони не можуть пристати на це через "надзвичайну ситуацію" на борту. Як стверджують в організації, перехід судна в Альхесірас тривав би шість діб.

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Судно, що підібрало мігрантів поблизу берегів Лівії, продовжує чекати неподалік від острова Лампедуза на дозвіл висадити врятованих в італійському порту. Деякі з мігрантів перебувають на ньому вже понад два тижні. Раніше у Open Arms оприлюднили відео, на якому видно, як декілька мігрантів стрибнули з судна, аби спробувати дістатися берега уплав, але їх швидко перехопили та повернули на судно.

За словами засновника благодійної організації Оскара Кампса, мігранти на борту перебувають в "непридатних" умовах - між ними почали спалахувати конфлікти та бійки.

Проте міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні наполягає на тому, що інспекція італійських лікарів не засвідчила жодних ознак санітарної "надзвичайної ситуації" на борту, про яку заявляли у благодійній організації. "Вони кажуть нам, аби ми дозволили хворим залишити човен, а вони виявляються здоровими, вони кажуть нам, аби ми дозволили дітям залишити човен, а багато з них виявляються дорослими, ми перевірили судно - там немає медичних проблем", - зазначив Сальвіні.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив мігрантам з Open Arms сходити на італійський берег, зробивши виняток лише для 27 неповнолітніх, які залишили судно напередодні.