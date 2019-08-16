Президент Європарламенту закликає владу Італії прийняти судно з мігрантами

Президент Європарламенту Давід Сассолі (Італія) закликає італійську владу дозволити судну з мігрантами зайти до порту Лампедуза.

Про це йдеться у поширеній у п'ятницю заяві глави законодавчого органу ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні мій офіс контактував з капітаном місії Open Arms (рятувальне судно), який описав умови на борту, як загрозливо жахливі. Ситуація стає драматичною», - заявив Сассолі.

Повідомляється, що мігранти заблоковані на судні вже упродовж 14 днів на відстані лише одного кілометра від порту Лампедуза.

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При цьому санітарні умови на борту є жахливими, а мігранти через безвихідь готові вдаватися до актів завдання собі фізичної шкоди.

«Я сподіваюся, що італійська влада розуміє небезпечність гуманітарної надзвичайної ситуації на борту судна, і дозволить їм зайти сьогодні до порту», - наголосив президент Європарламенту.