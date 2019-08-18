МЗС Грузії висловило РФ протест через затримання своїх громадян біля Південної Осетії

МЗС Грузії висловило протест Росії у зв'язку із затриманням восьми жителів грузинських сіл, прилеглих до адміністративного кордону самопроголошеної Південної Осетії.

Про це заявив представник відомства Володимир Константініді, повідомляє Грузія Online.

"За таких умов, коли останніми днями обстановка особливо напружена через установки штучних бар'єрів у селі Гугутіанткарі, продовження практики викрадень і незаконних затримань громадян Грузії окупаційними силами є очевидною спробою дестабілізації обстановки в країні. Провокації і інциденти, що почастішали на лінії окупації, ще більше загострюють обстановку з точки зору безпеки і посилюють і без того складне гуманітарне становище в селах, що постраждали від конфлікту", - сказав Константініді.

Він також закликав РФ «негайно припинити незаконні дії на лінії окупації і дотримуватися міжнародних зобов'язань».

У МЗС Грузії також наполегливо закликають міжнародне співтовариство вжити ефективних заходів для припинення незаконної діяльності окупаційних сил.

Адміністрація регіону Шида Картлі повідомляє, що сім грузинських громадян було затримано 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще один - поблизу свого села під час виконання сільгоспробіт.

Як відомо, Росія в 2008 році після п'ятиденної війни з Грузією визнала «незалежність» сепаратистських регіонів Грузії Абхазії та Південної Осетії. В обох регіонах є російські війська і бази.

Тбілісі і країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.