На Кіпрі дві лісові пожежі вийшли з-під контролю

На Кіпрі рятувальники намагаються загасити дві лісові пожежі в районах Лари й Пелатузи, які вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє Cyprus Mail. “Дві (лісові — ред.) пожежі в районах Лари й Пелатузи вийшли з-під контролю”, - йдеться у повідомленні. За словами вогнеборців, пожежі спалахнули майже одночасно уночі у неділю. Читайте також: Через пожежі на Канарах евакуювали майже 2 тисячі осіб П'ять пожежних машин і чотири гелікоптери намагаються загасити полум'я, проте їхню роботу ускладнюють сильні пориви вітру. Рятувальники просять громадян не наближатися до зазначених районів.