На Кіпрі дві лісові пожежі вийшли з-під контролю

На Кіпрі дві лісові пожежі вийшли з-під контролю

Укрінформ
На Кіпрі рятувальники намагаються загасити дві лісові пожежі в районах Лари й Пелатузи, які вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

“Дві (лісові — ред.) пожежі в районах Лари й Пелатузи вийшли з-під контролю”, - йдеться у повідомленні.

За словами вогнеборців, пожежі спалахнули майже одночасно уночі у неділю.

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П'ять пожежних машин і чотири гелікоптери намагаються загасити полум'я, проте їхню роботу ускладнюють сильні пориви вітру.

Рятувальники просять громадян не наближатися до зазначених районів.

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