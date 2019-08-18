На Кіпрі дві лісові пожежі вийшли з-під контролю
Укрінформ
На Кіпрі рятувальники намагаються загасити дві лісові пожежі в районах Лари й Пелатузи, які вийшли з-під контролю.
Про це повідомляє Cyprus Mail.
“Дві (лісові — ред.) пожежі в районах Лари й Пелатузи вийшли з-під контролю”, - йдеться у повідомленні.
За словами вогнеборців, пожежі спалахнули майже одночасно уночі у неділю.
П'ять пожежних машин і чотири гелікоптери намагаються загасити полум'я, проте їхню роботу ускладнюють сильні пориви вітру.
Рятувальники просять громадян не наближатися до зазначених районів.