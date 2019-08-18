Через пожежі на Канарах евакуювали майже 2 тисячі осіб

Близько 2 тисяч осіб евакуювали рятувальники внаслідок лісових пожеж, які охопили іспанський острів Гран-Канарія.

Про це у Twitter повідомляє Canarias Ahora.

«Вогонь у Вальєсеко (один з муніципалітетів - ред.) вже охоплює від 400 до 500 га та змушує евакуюватися 2000 людей», - йдеться в дописі.

🔥🔥 ACTUALIZACIÓN | El incendio de Valleseco quema ya entre 400 y 500 hectáreas y obliga a evacuar a 2.000 personas #IFValleseco #IFGranCanaria https://t.co/czU2IKjHdr pic.twitter.com/af8SLhAdUf — Canarias Ahora (@Cahora) 17 серпня 2019 р.

Зазначається, що до гасіння пожежі рятувальні служби залучають вертольоти.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України рекомендувало громадянам нашої держави тимчасово утриматися від відвідування гірських та лісових зон на Канарських островах через пожежі.

Фото: twitter.com/Cahora