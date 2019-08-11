На одному з Канарських островів - лісові пожежі, тисячу людей евакуювали

Ймовірною причиною лиха стали роботи зі зварювальним устаткуванням, які виконував місцевий 55-річний чоловік. Поліція вже затримала цього чоловіка.

У гасінні пожежі задіяні понад 200 рятувальників та п'ять гелікоптерів рятувальної служби, а також п'ять інших повітряних засобів та гідролітак, які іспанське міністерство екології направило з Малаги.

Фото: Elvira Urquijo / EFE