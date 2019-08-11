На одному з Канарських островів - лісові пожежі, тисячу людей евакуювали
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Укрінформ
На острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи не вщухають лісові пожежі, влада вже евакуювала 1000 мешканців.
Про це повідомляє портал 20minutos. "Лісові пожежі, що почалися в суботу на вершині острова Гран-Канарія, вже охопили понад тисячу гектарів сільгоспугідь, влада досі не може контролювати поширення вогню. Приблизно одну тисячу людей довелося виселити з міркувань безпеки з їхніх осель", - заявив очільник Канарських островів Анхель Віктор Торрес.
Ймовірною причиною лиха стали роботи зі зварювальним устаткуванням, які виконував місцевий 55-річний чоловік. Поліція вже затримала цього чоловіка.
У гасінні пожежі задіяні понад 200 рятувальників та п'ять гелікоптерів рятувальної служби, а також п'ять інших повітряних засобів та гідролітак, які іспанське міністерство екології направило з Малаги.
Фото: Elvira Urquijo / EFE