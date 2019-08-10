Спека у Греції підняла рівень пожежної небезпеки до найвищого “п’ятого” рівня
Про це повідомляє Еkathimerini.
«Генеральний секретаріат цивільного захисту оголосив стан готовності на суботу, попереджаючи про високий рівень пожежонебезпеки на більшій частині», - йдеться в повідомленні.
П'ятий рівень тривоги оголошено в Аттиці, Центральній Греції, в деяких районах Пелопоннесу - в Коринфі, Арголіді, Аркадії, Східній Лаконії.
Тривогу четвертого рівня оголошено для островів північної частині Егейського моря (Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія), Пелопоннесу, деяких частин центральної і західної Греції.
Як зазначає видання, у випадках введення 4 і вище категорії небезпеки транспортним засобам і пішоходам забороняється перебувати в лісистих районах, а пожежники і всі сили цивільного захисту перебувають у стані підвищеної готовності.