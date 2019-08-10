Спека у Греції підняла рівень пожежної небезпеки до найвищого “п’ятого” рівня

У ряді регіонів Греції через спеку оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Еkathimerini.

«Генеральний секретаріат цивільного захисту оголосив стан готовності на суботу, попереджаючи про високий рівень пожежонебезпеки на більшій частині», - йдеться в повідомленні.

П'ятий рівень тривоги оголошено в Аттиці, Центральній Греції, в деяких районах Пелопоннесу - в Коринфі, Арголіді, Аркадії, Східній Лаконії.

Тривогу четвертого рівня оголошено для островів північної частині Егейського моря (Лесбос, Хіос, Самос, Ікарія), Пелопоннесу, деяких частин центральної і західної Греції.

Як зазначає видання, у випадках введення 4 і вище категорії небезпеки транспортним засобам і пішоходам забороняється перебувати в лісистих районах, а пожежники і всі сили цивільного захисту перебувають у стані підвищеної готовності.