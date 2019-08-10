У неділю в Україні до +34°, початок тижня зустріне спекою і грозами

У неділю, 11 серпня, на території України, крім західних і північних областей, опадів не передбачається, температура повітря становитиме 26-31°, а на півдні Одещини - до +34°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. У західній частині, вдень і в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях під час грози подекуди пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів до 21°, на півночі Лівобережжя 9-11°; вдень стовпчики термометрів піднімуться до 26-31°, на півдні Одещини - до 34°, у північних та східних областях буде 23-28°.

На початку наступного тижня, 12-13 серпня, теж спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише 13 серпня у західних, вдень і в північних областях місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме буде 13-18°, на півдні та заході до 22°; вдень 28-33°, на півдні Одещини, Закарпатті та Прикарпатті до 35°.

У середу, 14 серпня, короткочасний дощ і гроза очікуються у західних, північних та місцями центральних областях, а у четвер, 15 серпня, - лише вночі на півночі країни. У решті регіонів буде без опадів.

Температура вночі становитиме 12-18°, 15 серпня на заході та півночі 8-14°; вдень буде 25-31°, в західних, північних, 15 серпня і в центральних областях 21-27°.

У Києві та Київській області 11 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, вдень місцями пройде короткочасний дощ, по області - ще й з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у столиці вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі термометри покажуть 12-17°, вдень 23-28°.

На 12-13 серпня у столиці та Київській області опадів не прогнозується, лише вдень 13 серпня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.

Короткочасний дощ і грозу у Києві та області прогнозують і на 14-15 серпня, проте вдень у четвер опадів не очікується. Температура вночі 14 серпня 13-18°, 15 серпня 9-14°; вдень 22-27°.