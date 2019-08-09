"Тропіки" повертаються: українцям обіцяють спеку й дощі

“10 серпня мінлива хмарність. Вночі на Лівобережжі країни, Одещині та Миколаївщині, вдень у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 29-32°.

У наступні два дні, 11-12 серпня, без опадів, лише 11 серпня у західних, вдень і у північних областях місцями невеликий короткочасний дощ.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°, на півночі Лівобережжя 9-12°; вдень 26-31°, на півдні Одещини, 12 серпня і на Закарпатті та Прикарпатті місцями 33-35°, 11 серпня у східних та північних областях 23-28°.

У вівторок, 13 серпня, у західних, північних, а 14 серпня місцями і у центральних областях очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-19°; вдень 27-33°, 14 серпня на заході та півночі 21-27°.

15-17 серпня, за прогнозами синоптиків, місцями очікується короткочасний дощ (15 серпня на півдні та сході без опадів); 18 серпня у південній та східній частині, 19 серпня у північних та західних областях короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура поступово знизиться на 3-5°.

У Києві та Київській області у цю суботу, 10 серпня, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 24-26°; по області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

11-12 серпня у Києві також без опадів, лише вдень 11 серпня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 13-18°; вдень 11 серпня 23-28°, 12 серпня 26-31°.

Водночас 13-14 серпня у Києві вдень очікуються короткочасні дощі з грозами, а вночі без опадів.

Температура вночі становитиме 14-19°; вдень 13 серпня 28-33°, 14 серпня 22-27°.