У Хорватії літак екстрено сів на головній автомагістралі

Легкомоторний літак із двома пасажирами здійснив екстрену посадку на головній автомагістралі в Хорватії.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на Службу з надзвичайних ситуацій Хорватії.

“Невеликий літак, із жінкою та її інструктором на борту, здійснив екстрену посадку на головній автомагістралі Хорватії у суботу. Обійшлося навіть без травм”, - йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, екстрена посадка була здійснена через “технічний дефект” літака моделі Cessna.

Зазначається, що інцидент стався на автобані, який з'єднує столицю Загреб із північним містом Рієка. Зазвичай у туристичний сезон і на вихідних на цій автомагістралі перебуває дуже велика кількість автомобілів із туристами.

Як повідомлялося 2 серпня, невеликий літак здійснив екстрену посадку на завантаженій автомагістралі в американському штаті Вашингтон.

Фото: Vecernji list