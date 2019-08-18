В штаті Нью-Йорк невеликий літак впав на будинок, є жертви

В результаті авіакатастрофи з легкомоторним літаком, який впав на будинок в окрузі Дачесс, Нью-Йорк, загинула одна людина, ще одна отримала травми, також ведуться пошуки ще одної особи, яка на момент аварії була в будинку.

Про це повідомляє NBC New York із посиланням на місцевих чиновників.

“Одна людина загинула, одна отримала важні травми, і ще одну особу шукають після того як у суботу невеликий літак впав на будинок в окрузі Дачесс”, - йдеться у повідомленні.

За даними чиновників, йдеться про літак моделі Cessna 303.

Сам інцидент стався о 16.15 за місцевим часом коли літак, після дозаправки, прямував з аеропорту Градвіля до Фармінгдейла й під час польоту впав у житловому районі.

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Зазначається, що у середині літака на момент авіакатастрофи було три людини. Одна особа загинула, а дві вижили.

У будинку також знаходилися три людини на момент трагедії. Серед них одна особа отримала важні травми, а ще одну шукають.

Нині аварію розслідуватимуть Федеральне управління цивільної авіації США разом із Національною радою з безпеки на транспорті США.

Фото: WNBC Chopper 4