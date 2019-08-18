В штаті Нью-Йорк невеликий літак впав на будинок, є жертви
Про це повідомляє NBC New York із посиланням на місцевих чиновників.
“Одна людина загинула, одна отримала важні травми, і ще одну особу шукають після того як у суботу невеликий літак впав на будинок в окрузі Дачесс”, - йдеться у повідомленні.
За даними чиновників, йдеться про літак моделі Cessna 303.
Сам інцидент стався о 16.15 за місцевим часом коли літак, після дозаправки, прямував з аеропорту Градвіля до Фармінгдейла й під час польоту впав у житловому районі.
Зазначається, що у середині літака на момент авіакатастрофи було три людини. Одна особа загинула, а дві вижили.
У будинку також знаходилися три людини на момент трагедії. Серед них одна особа отримала важні травми, а ще одну шукають.
Нині аварію розслідуватимуть Федеральне управління цивільної авіації США разом із Національною радою з безпеки на транспорті США.
Фото: WNBC Chopper 4