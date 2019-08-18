Авіація Асада та РФ за два дні вбила майже тридцять мирних сирійців

У ході наступу армії Асада на північному заході Сирії за дві останні доби під авіаударами загинули щонайменше 27 цивільних осіб.

Про це інформує DW.

"Підтримка з повітря російськими та сирійськими літаками наступу армії уряду Башара Асада на північному заході країни призвела до чергових жертв серед мирного населення. Як повідомив у суботу, 17 серпня, базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, за минулі дві доби внаслідок авіаударів урядової та російської авіації були вбиті щонайменше 27 цивільних", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними спостерігачів, які спираються на мережу інформаторів на місцях, семеро членів однієї родини, серед яких троє дітей, загинули 17 серпня внаслідок бомбардування селища Дейр-Шаркі. Ще семеро були вбиті в інших районах.

Напередодні удари авіації по селищу Аль-Хаас призвели до загибелі 13 мирних жителів.

У центрі моніторингу наголосили, що бомбардування змусили значну кількість людей полишити ці райони та рушити на північ у пошуках безпечніших місць.

Фото: AA