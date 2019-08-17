У Сирії авіація Асада знову завдала удару по Ідлібу - шестеро загиблих
Укрінформ
Внаслідок авіаудару сил уряду Башара Асада у сирійській провінції Ідліб загинули 6 цивільних жителів.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на місцеві джерела. "Шість цивільних осіб загинули в результаті авіаудару у зоні деескалації на північному заході Сирії", - повідомила агенція цивільної оборони "White Helmets"."
Сьогоднішня атака сталася через день після загибелі 13 мирних жителів та поранення 20 інших під час авіаудару російських військових у селі Хасс провінції Ідліб.
Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб у зону деескалації, де будь-які агресивні дії прямо заборонені.
Однак сирійський режим та його російські союзники послідовно порушують умови припинення вогню, здійснюючи напади всередині зони деескалації.
Фото: www.aa.com.tr