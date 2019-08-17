У Сирії авіація Асада знову завдала удару по Ідлібу - шестеро загиблих

Сьогоднішня атака сталася через день після загибелі 13 мирних жителів та поранення 20 інших під час авіаудару російських військових у селі Хасс провінції Ідліб.

Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб у зону деескалації, де будь-які агресивні дії прямо заборонені.

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Однак сирійський режим та його російські союзники послідовно порушують умови припинення вогню, здійснюючи напади всередині зони деескалації.

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