Туреччина та США ведуть перемовини щодо створення зоні безпеки в Сирії

Замкомандувача сил США в Європі генерал Стівен Твітті веде в Туреччині перемовини щодо створення зони безпеки на півночі Сирії.

Вчора він мав зустрічі в Генштабі ЗС Туреччини та відвідав Шанлиурфу, де турецькі та американські військові працюють над створенням Центру спільних операцій, а вже сьогодні Твітті матиме нові зустрічі в Генштабі в Анкарі, повідомляє міноборони Туреччини на офіційному сайті.

«В межах зони безпеки, яку планується створити на півночі Сирії в координації зі США, Заступник командувача США в Європі генерал Стівен Твітті, після зустрічей у Генеральному штабі, вивчив ситуацію в Шанлиурфі (місто на сході країни, біля кордону із Сирією, де діятиме Центр спільних операцій – ред.)», - повідомляє міністерство.

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Сьогодні генерал продовжить контакти у Генеральному штабі Туреччини, йдеться в заяві.

Міноборони також застерегло щодо появи у деяких ЗМІ неправдивої інформації про створення зони безпеки на півночі Сирії.

«Новини та коментарі про зону безпеки, які з’являються останнім часом з посиланням на турецьких та американських посадовців у деяких ЗМІ, не відповідають дійсності», - вказано у заяві.

У міноборони Туреччини запевнили, що позиція країни щодо створення зони безпеки на півночі Сирії лишається незмінною, а міністерство своєчасно інформує громадськість про створення зони безпеки та координацію цього процесу із США.

Як повідомлялося, цього тижня до Шанлиурфи прибула група американських військових у складі шести осіб. Спільно з представниками ЗС Туреччини було розпочато роботу зі створення Центру спільних операцій збройних сил США й Туреччини в Сирії. Наразі турецькі безпілотники вже почали виконання завдань на півночі Сирії.

Також вчора МЗС Туреччини застеріг США щодо спроб затягування процесу створення зони безпеки в Сирії та неефективності співпраці у разі такого підходу.

Фото: АА