Туреччина розкритикувала Ізраїль щодо зміни статусу-кво на Храмовій горі в Єрусалимі

МЗС Туреччини розкритикував заяву міністра громадської безпеки Ізраїлю Гілада Ердана щодо доцільності змінити статус-кво на Храмовій горі в Єрусалимі.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Туреччини.

«Ми рішуче відкидаємо заяви міністра громадської безпеки Ізраїлю щодо зміни статусу-кво мечеті Аль-Акса. Це ознака спотвореного мислення. Очевидним є те, що будь-яка інсинуація та ініціатива щодо утисків історичного та правового статусу Єрусалиму ще більше посилить напруженість у регіоні», - вказано в заяві МЗС Туреччини.

Також у документі міститься заклик до керівництва «покласти край незаконній діяльності на окупованих палестинських територіях та уникати безвідповідальних дій та заяв, які посилять напругу в регіоні».

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Як відомо, унаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 11 серпня, постраждали понад 60 осіб. Цього року день національної жалоби за зруйнованим Храмом, який відзначають євреї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам. Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв та туристів.

Від ранку на святкову службу в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі вірян. Водночас на вході на гору зібрався натовп євреїв, і серед палестинців стали поширюватися чутки про те, ніби їх пропускають усупереч забороні. У результаті мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати.

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Пізніше міністра громадської безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заликав змінити статус-кво на Храмовій горі в Єрусалимі.