У сутичках на Храмовій горі Єрусалима постраждали 65 осіб

У сутичках на Храмовій горі Єрусалима постраждали 65 осіб

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Укрінформ
Унаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 11 серпня, постраждали більше 60 осіб.

Про це повідомляє DW.

“За даними Червоного Півмісяця, в результаті сутичок з поліцією дістав травми 61 палестинець, 15 із них були доправлені в лікарню. Ізраїльська поліція повідомила, що четверо її співробітників постраждали від каміння та інших предметів, які кидали в них палестинці", - йдеться в повідомленні.

Указується, що цього року день національної жалоби за зруйнованим Храмом, який відзначають євреї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам. Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв та туристів.

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Від ранку на святкову службу в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі вірян. Водночас на вході на гору зібрався натовп євреїв, і серед палестинців стали поширюватися чутки про те, ніби їх пропускають усупереч забороні. у результаті мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати.

Фото: Getty Images

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