У сутичках на Храмовій горі Єрусалима постраждали 65 осіб

Унаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі в неділю, 11 серпня, постраждали більше 60 осіб.

Про це повідомляє DW.

“За даними Червоного Півмісяця, в результаті сутичок з поліцією дістав травми 61 палестинець, 15 із них були доправлені в лікарню. Ізраїльська поліція повідомила, що четверо її співробітників постраждали від каміння та інших предметів, які кидали в них палестинці", - йдеться в повідомленні.

הפרות הסדר בהר הבית: השוטרים עצרו 7 חשודים והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. בהמשך הוחלט לאפשר את הביקורים במקום, בליווי כוחות משטרה שפעלו מול מפרי סדר שניסו למנוע את הביקורים. משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הדת והפולחן לכלל הדתות, תוך שמירה על שלום הציבור וביטחונו pic.twitter.com/ahfP0xFonV — משטרת ישראל (@IL_police) 11 серпня 2019 р.

Указується, що цього року день національної жалоби за зруйнованим Храмом, який відзначають євреї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам. Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв та туристів.

Від ранку на святкову службу в мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі вірян. Водночас на вході на гору зібрався натовп євреїв, і серед палестинців стали поширюватися чутки про те, ніби їх пропускають усупереч забороні. у результаті мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати.

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