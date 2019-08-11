В Ізраїлі палестинці побилися з поліцією, є постраждалі

Ізраїльська поліція розігнала натовп палестинців у неділю в Єрусалимі.

Щонайменше 14 поранених палестинців доставили у лікарні, четверо ізраїльських правоохоронців також отримали поранення, повідомляє DW.

Десятки тисяч мусульман зібралися біля мечеті Аль-Акса у центрі Єрусалима, щоб відзначити свято Ід аль-адха (Курбан-байрам). Зіткнувшись з поліцейськими біля території мечеті, палестинці почали скандувати "З нашою душею та кров'ю ми повернемо тебе, Акса".

Коли почалися сутички, ізраїльські правоохоронці кидали світлошумові гранати у натовп. Палестинці намагалися тікати. Згодом у поліції заявили, що розгорнули на місці сили спецпризначення в очікуванні заворушень.

Як відомо, 11 серпня відзначається головне свято мусульман Курбан-байрам.

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