В секторі Гази знову заворушення: є постраждалі

В результаті зіткнень палестинців і ізраїльських військових на кордоні сектора Газа поранення отримали не менше 26 демонстрантів, за яким ізраїльтянами використовувалися газові гранати.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомило палестинське агентство Wafa.

Серед постраждалих є неповнолітні та два журналісти. Всім їм довелося надавати медичну допомогу після атаки ізраїльських військових із застосуванням сльозогінного газу.

Також ізраїльська армія силою придушила хода арабів в районі Ваді-Хумус поруч зі Східним Єрусалимом – вони протестують проти знесення владою Ізраїлю їхніх будинків близько розмежувальної лінії. Звідти також надійшли відомості про постраждалих від сльозогінного газу — за інформацією низки ЗМІ, від дій ізраїльських військових постраждали не менше 49 демонстрантів.

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Військові Цахалу заявляють, що змушені використовувати зброю і газ проти демонстрантів з метою захисту державного кордону Ізраїлю.