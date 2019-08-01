Влада Ізраїлю схвалила будівництво житла на Західному березі Йордану

Уряд Ізраїлю схвалив зведення на Західному березі річки Йордан 700 будинків для палестинців і 6000 - для єврейських поселенців.

Про це повідомляє DW.

“Уряд Ізраїлю в середу, 31 липня, схвалив будівництво сотень палестинських будинків на зайнятому Західному березі річки Йордан. Крім того, спецслужби дозволили будівництво єврейських поселень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що кабінет міністрів одностайно ухвалив це рішення незадовго до прибуття в Ізраїль радника президента США Джареда Кушнера (пізніше в середу його прийняв у Єрусалимі прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу).

Плани ізраїльського уряду передбачають будівництво 700 будинків для палестинців і 6000 - для єврейських поселенців на території зони C, яка перебуває під цілковитим контролем Ізраїлю.

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Поки ще неясно, чи йдеться про нові будинки - а чи влада видасть дозвіл на використання вже зведених на цій території будівель.

"Спостерігачі припускають, що за дозволом на будівництво будинків для палестинців криється бажання Нетаньягу виказати свою добру волю на тлі плану з мирного врегулювання ситуації на Близькому Сході, який був запропонований Білим домом", - зазначає DW.