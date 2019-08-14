Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії

Турецькі безпілотники почали виконання завдань на півночі Сирії, де представники Збройних сил Туреччини та США працюють над створенням зони безпеки.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Міноборони Туреччини.

«Безпілотні літальні апарати почали виконання завдань в регіоні (на півночі Сирії – ред.)», - зазначається у заяві.

Також Міноборони повідомляє, що триває робота над створенням Центру спільних операцій Збройних сил США й Туреччини в Сирії.

Центр спільних операцій розміщуватиметься в Шанлиурфі, місті на сході Туреччини, неподалік від сирійського кордону.

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Як повідомлялося, у вівторок, 13 серпня до Шанлиурфи прибула група американських військових у складі 6 осіб. Спільно з представниками ЗС Туреччини було розпочато роботу зі створення Центру спільних операцій Збройних сил США й Туреччини в Сирії.