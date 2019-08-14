Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
Укрінформ
Турецькі безпілотники почали виконання завдань на півночі Сирії, де представники Збройних сил Туреччини та США працюють над створенням зони безпеки.
Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Міноборони Туреччини.
«Безпілотні літальні апарати почали виконання завдань в регіоні (на півночі Сирії – ред.)», - зазначається у заяві.
Також Міноборони повідомляє, що триває робота над створенням Центру спільних операцій Збройних сил США й Туреччини в Сирії.
Центр спільних операцій розміщуватиметься в Шанлиурфі, місті на сході Туреччини, неподалік від сирійського кордону.
Як повідомлялося, у вівторок, 13 серпня до Шанлиурфи прибула група американських військових у складі 6 осіб. Спільно з представниками ЗС Туреччини було розпочато роботу зі створення Центру спільних операцій Збройних сил США й Туреччини в Сирії.