США і Туреччина створюють у Сирії Центр спільних операцій
Про це інформує міноборони Туреччини.
«Для підготовки Центру спільних дій делегація США із шести осіб прибула до Шанлиурфи, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр запрацює найближчими днями», - йдеться в повідомленні.
Міністерство доповідає, що домовленості про заснування Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових та в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.
Як повідомлялося, на початку серпня Анкара заявила, що в разі відсутності консенсусу зі США про зону безпеки в Сирії, вона має намір створити її самотужки.
Вимогою Туреччини є створення зони безпеки від кордону вглиб Сирії на 32 кілометри, причому ця територія має бути очищена від підрозділів PYD/YPG - сирійської гілки Робітничої партії Курдистану.