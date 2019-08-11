Армія Асада захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб

"Захоплення Аль-Хобейта є найзначнішим прогресом армії Асада з моменту початку її наступу в провінції Ідліб три місяці тому, заявили у базованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, в боях за Аль-Хобейт загинули понад сотні бійців з обох сторін. При цьому сирійська армія та її союзники приблизно дві тисячі разів завдавали по повстанцях артилерійських та авіаударів", - зазначається у повідомленні.

У радикальному русі "Хезболла", який є союзником президента Сирії Башара Асада, це місто назвали брамою до південної частини провінції Ідліб. Неподалік від Аль-Хобейта розташоване більше місто Хан-Шейхун.

У квітні цього року урядові війська разом з їхніми союзниками, серед яких і Росія, почали масований наступ у провінціях Ідліб та Хама. Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомило, що за цей час понад 400 тисяч осіб стали біженцями. Крім того, були спустошені цілі міста і села.

Війна у Сирії розпочалася весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу. Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США. За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.