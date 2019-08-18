Джонсон повідомить Меркель й Макрону, що “жорсткий Brexit“ вже не спинити

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомить на зустрічах із канцлером ФРН Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, що британський парламент вже не зможе зупинити вихід країни з ЄС без угоди.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на Офіс глави британського уряду.

“Цього тижня Борис Джонсон повідомить Ангелі Меркель та Емманюелю Макрону, що британський парламент не зможе зупинити “жорсткий Brexit”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Офісі, натомість під час візитів до Берліна у середу й Парижа у четвер Джонсон заявить лідерам Німеччини й Франції, що “необхідна нова угода для заміни попередньої проваленої угоди Брюсселя”, і якщо її не буде, то Лондон готовий залишити 31 жовтня Євросоюз без угоди.

На Даунінг-стріт також зауважили, що на зустрічах буде приділено більше уваги іншим темам, зокрема, підготовці саміту Великої сімки у Франції на наступних вихідних, торгівлі, безпеці й зміні клімату.

Раніше ЗМІ повідомили: якщо Велика Британія вийде з Євросоюзу без угоди, то її чекає нестача палива, продуктів харчування та медикаментів.

Як відомо, новообраний британський прем'єр - консерватор Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "всупереч позиції парламенту".