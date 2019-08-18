У Катарі перефарбували дорогу у синій колір для зниження температури асфальту

У Катарі перефарбували дорогу у синій колір для зниження температури асфальту

Укрінформ
Управління з виконання громадських робіт Катару перефарбувало одну з доріг столиці Дохи у синій колір, аби знизити температуру асфальту.

Про це повідомляє Gulf Times із посиланням на місцеві ЗМІ.

“Управління з виконання громадських робіт здійснює пілотний проект з японською компанією, з перефарбування однієї з вулиць Дохи у синій колір, аби знизити температуру асфальту на 15-20 градусів Цельсія”, - йдеться у повідомленні.

За словами інженера Саада аль-Досарі, зазвичай температура чорного асфальту перевищує на 20 градусів температуру повітря адже чорний колір абсорбує й випромінює тепло.

Читайте також: Від глобального потепління на Алясці вимирає лосось

Натомість, завдяки синьому колір температуру можна буде знизити, і він також вважається кращим для людського ока.

Експеримент триватиме впродовж наступних 18 місяців. Потім експерти підіб'ють підсумки, аби зрозуміти чи варто розширювати проект на інші вулиці столиці Катару.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-