У Катарі перефарбували дорогу у синій колір для зниження температури асфальту
Про це повідомляє Gulf Times із посиланням на місцеві ЗМІ.
“Управління з виконання громадських робіт здійснює пілотний проект з японською компанією, з перефарбування однієї з вулиць Дохи у синій колір, аби знизити температуру асфальту на 15-20 градусів Цельсія”, - йдеться у повідомленні.
За словами інженера Саада аль-Досарі, зазвичай температура чорного асфальту перевищує на 20 градусів температуру повітря адже чорний колір абсорбує й випромінює тепло.
Натомість, завдяки синьому колір температуру можна буде знизити, і він також вважається кращим для людського ока.
Експеримент триватиме впродовж наступних 18 місяців. Потім експерти підіб'ють підсумки, аби зрозуміти чи варто розширювати проект на інші вулиці столиці Катару.