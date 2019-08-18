Від глобального потепління на Алясці вимирає лосось

Температура води в річках Аляски цього літа піднялася до рекордних показників, що спричинило масове вимирання лосося.

Про це повідомляє CNN.

«Науковці спостерігають за температурою течій довкола затоки Кука, на південь від Анкориджа, з 2002 року. Вони ніколи не реєстрували температури вищої за 24,5 градуса Цельсія. Та 7 липня цього року в одній з течій на заході затоки температура води піднялася вище 27 градусів», - ідеться у повідомленні.

Журналісти розповідають, що наприкінці липня директорка міжплемінної комісії з риби Стефані Квінн-Девідсон разом з групою науковців вирушила в експедицію на річку Койокук, після того як місцеві мешканці повідомили про масове вимирання риби.

Науковці нарахували 850 мертвих особин лосося з ікрою, які не встигли дати потомство. За їхніми припущеннями, загиблої риби може бути вдесятеро більше. Аналіз води не виявив збудників хвороб. А оскільки масова загибель збіглася з хвилею спеки, це наштовхнуло науковців на висновок, що причина - в підвищенні температури води.

«Спека зменшує кількість кисню у воді, через що лосось задихається», - пояснюють автори матеріалу.

Квінн-Девідсон зауважила, що ніколи раніше не чула про інциденти такого масштабу.

Інша науковиця, директорка організації «Захист затоки Кука» додає, що її команда ще 2016 року публікувала наукове дослідження помірних та песимістичних сценаріїв впливу змін клімату на річки Аляски.

«Показники 2019-го вже перевершили цифри, які ми закладали для найгіршого сценарію на 2069 рік», - пояснила вона.

Водночас низка експертів, опитаних CNN, зауважують, що лосось - витривала риба, і вона зможе адаптуватися до складних умов, як це вже відбувалося в історії.