У Національної розвідки США - новий керівник

Новий виконувач обов'язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр приступив до роботи.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Новий в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магвайр, який приступив до роботи у п'ятницю, пообіцяв зробити все для забезпечення безперебійної роботи національних спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що невідомо, як довго Магвайр обійматиме посаду виконувача обов'язків, і чи буде він запропонований президентом США на посаду директора Національної розвідки.

У своїй заяві Магвайр наголосив, що офіс директора Національної розвідки, як і раніше, фокусується на керівництві розвідувальним співтовариством і наданні критично важливої інформації для забезпечення безпеки США.

Читайте також: Трамп призначив нового керівника Нацрозвідки

До останнього часу Магвайр очолював Національний центр боротьби з тероризмом. Трамп призначив його виконувачем обов'язків голови Нацрозвідки у зв'язку з відставкою колишнього керівника Дена Коутса і його першого заступника Сью Гордон.